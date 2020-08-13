Затопило целый микрорайон. Во Владивостоке строители повредили трубопровод

Вода хлынула потоком в жилую зону Фото: принтскрин видео.

Масштабный прорыв трубопровода случился в микрорайоне Снеговая падь, возле дома № 40 на улице адмирала Горшкова во Владивостоке. Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, установленной на доме, причастными к ЧП оказались строители. Мощный поток воды хлынул во двор и в считанные минуты затопил окрестности.

За короткий промежуток времени залило не только придомовую территорию, близлежащую парковку, но и часть дороги в Первореченском районе. Пострадавшими оказались десятки автомобилистов, чьи машины припаркованы на месте ЧП.

Напомним, весной на Адмирала Горшкова тоже оказались повреждены коммуникации. Тогда образовался фонтан высотой в несколько этажей. Тогда весь микрорайон на несколько дней остался без холодной воды. Надеемся в этот раз ситуацию удастся исправить быстрее.

В пресс-службе МУПВ «ВПЭС» подтвердили, что повреждены сети именно холодного водоснабжения, при этом ведомство не проводило здесь никаких работ, также, как и «Примводоканал». По предварительным данным, на Адмирала Горшкова планируется построить точку общественного питания, так что работы носят частный характер.

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