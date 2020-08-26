Бой титанов. Груженый самосвал догнал бетономешалку и фуру во Владивостоке

Большегрузы столкнулись на Днепровской Фото: dps_vl

Авария с участием большегрузов произошла в среду днем в Первореченском районе Владивостока. Причину, по которой водитель самосвала не справился с управлением и протаранил бетономешалку, предстоит выяснить полицейским.

ДТП случилось на Днепровской, 98. По словам очевидцев, самосвал врезался в бетономешалку, а та в свою очередь задела контенеровоз. К счастью, «тяжеловесы» не снесли стоящий поблизости пит-стоп, обошлось без фатальных последствий. Крупногабаритные машины, расположившиеся на проезжей части, значительно осложняют проезд. Подробности происшествия уточняются.

Самосвал протаранил бетономешалку Фото: dps_vl

Крупногабаритные машины заняли часть проезда. Фото: dpscontrol

Напомним, в конце июля в самом центре Владивостока в столкновении большегрузов пострадали люди, здания и машины. Тогда у самосвала отказали тормоза, и он попросту начал сносить все на своем пути.

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