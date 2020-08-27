Появилось видео с места происшествия во Владивостоке, где ранили полицейского

Полицейский серьезно пострадал во время потасовки на дороге. Фото: dpskontrol125rus

Второй день подряд Владивосток стоит на ушах из-за нападения на сотрудника полиции, которого ранили во время дорожного конфликта. Потасовка на проспекте 100-летия Владивостоку переросла в поножовщину. Подозреваемому удалось скрыться с места происшествия, он может передвигаться на Toyota Crown Majesta гос. номер Н593НМ125.

В сети появилось видео, снятое сразу после нападения на 26-летнего сотрудника дорожно-патрульной службы УМВД России по Владивостоку. Полицейский получил серьезную травму ноги, по словам очевидцев, оказалась задета артерия и он потерял много крови. Подоспевшие по тревожному вызову медики провели необходимые реанимационные действия, после чего повезли пациента на операцию.

Конфликт разразился в пробке на глазах у многочисленных очевидцев. Стоит отметить, что сотрудник полиции, который пытался утихомирить агрессивного водителя с ножом, был в штатском. В этот день у пострадавшего был выходной.

Сейчас в подробностях резонансного происшествия разбирается полиция. На поиски нападавшего брошены силы личного состава УМВД. Главным подозреваемым стал известный детский тренер по кудо. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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