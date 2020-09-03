Тайфун отступил? Синоптики уточнили время удара стихии во Владивостоке

Ягодки от тайфуна в виде сильных осадков и ветров еще впереди. Фото: pixabay.com

Последние несколько дней все только и говорят, что о тайфуне «Майсак». Синоптики уже выпускали экстренное предупреждение о надвигающемся апокалипсисе. Сейчас на уши поставлены все службы, чтобы своевременно и оперативно справиться с последствиями непогоды. Однако день Х настал, а обещанного ливня все нет и нет. Сейчас во Владивостоке по-летнему жарко и душно. Утренний дождь не напугал горожан, ведь ждали чего-то более солидного. Теперь перед жителями столицы встал другой вопрос – это все, тайфун отменяется? Или ягодки будут позже?

Напомним, что по данным специалистов, регион оказался во власти тайфуна «Майсак» 3 сентября.

- Менее чем за 12 часов он принесет от 20 до 40 миллиметров осадков. Значительно усложнить ситуацию может сильный ветер. Утром 3 сентября его скорость составила от 17 до 22 метров в секунду, днем порывы усилятся до 25-30 метров в секунду. В ночь на пятницу, 4 сентября, прогнозируется ураганный ветер скоростью до 38 метров в секунду, - отмечают в пресс-службе администрации Владивостока.

Власти просят быть внимательнее и осторожнее. Лучше воздержаться от отдыха на пляже и не парковать машины рядом с деревьями и рекламными баннерами.

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