Река у российско-китайской границы может выйти из берегов

В Приморье возникла угроза подтопления Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тайфун «Майсак», который уже принес в Приморье дожди и ураганный ветер, продолжит бушевать в крае еще сутки. Специалисты считают, что из-за интенсивного формирования дождевого паводка 3 – 4 сентября возникла угроза подтопления в Хасанском районе. Из берегов может выйти река Цукановка, которая берет свое начало в нескольких километрах к югу от россисйко-китайской границы.

– Создается угроза достижения отметок опасного гидрологического явления (ОЯ) на реке Цукановка (Хасанский район). Угроза затопления дорог местного значения, сельхозугодий, окраин поселка Краскино, – отметили специалисты «Примгидромета».

Напомним, 3 сентября «Майсак», который получил статус супертайфуна, перемещается с юга на север Корейского полуострова. Далее вихрь повернет на северо-запад к Харбину. По прогнозам синоптиков, вихрь окажется наибольшее влияние на климат в Приморье, проходя прохождения над Северной Кореей и приграничными районами Китая.

В крае ожидаются местами очень сильные дожди и ураганный ветер. Все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. Возможны затопления участков дорог, обрывы проводов и другие коммунальные аварии. В акватории ожидается мощный шторм. Специалисты настоятельно рекомендуют покинуть побережье и воздержаться от выхода в море.

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