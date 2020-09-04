Тайфун «Майсак» в Приморье – синоптики рассказали о его дальнейшей тактике

Третьего сентября Приморье оказалось во власти бушующей стихии. Причина всего произошедшего – супертайфун «Майсак», чье появление сопровождалось экстренными предупреждениями МЧС и синоптиков. Оказалось, шумиха была неспроста. Непогода показала все козыри. Не так был страшен ливень, как ураганный ветер, который смета все на своем пути. Как отмечают синоптики, во Владивостоке порывы шквалистого ветра достигали 41 метра в секунду. В последний раз такой апокалипсис был зафиксирован в городе в 1969 году.

Уже на следующий день после разгула непогоды над дальневосточной столицей озарилось солнце. Голубое небо, высокие температуры воздуха и легкий ветерок. А где «Майсак»? Кошмар закончился или это были только цветочки?

По словам Марины Парфеновой, главного редактора портала «Примпогода», супертайфун больше не грозит Приморью. «Майсак» ушел в Китай, чтобы там показать свою силу. Вместе с тем, это не значит, что солнечно и сухо в городе надолго. Следом в регион придет другой тайфун, поэтому сентябрь обещает быть очень мокрым и адски ветреным.

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