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Первые жертвы тайфуна «Майсак». Во Владивостоке обшивка с павильона пробила голову мужчине и повредила новенькие авто

ЧП произошло на популярном автомобильном рынке Зеленый угол
Милана СоколМиланаСокол
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Очевидцы сообщили, что сорванной обшивкой покалечило мужчину

Очевидцы сообщили, что сорванной обшивкой покалечило мужчину

Фото: Милана СОКОЛ

Ураганный ветер во Владивостоке, который принес супертайфун «Майсак», уже наделал бед. По городу повалены десятки деревьев, срывает обшивку с крыш. Стихия рушит дорожные знаки и рекламные щиты, срывает бельевые сушки. По словам очевидцев, во время обрушения части кровли, серьезно пострадал мужчина.

Силы ветра хватило, чтобы перевернуть сторожку

Силы ветра хватило, чтобы перевернуть сторожку

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Конструкция обрушилась на новенькие авто

Конструкция обрушилась на новенькие авто

Фото: Сергей БАЛАНОВ

– На Зеленом углу с павильона сорвало крышу, пробило человеку голову. Распороло очень сильно, перебило кучу машин, – делятся очевидцы.

Судя по видео, часть конструкции накрыла припаркованные машины, которые выставлены на продажу. Как удалось выяснить корреспонденту, инцидент случился на 10-ой автостоянке, которая расположена ближе к концу рынка. Завалы разбирают общими усилиями. Многие продавцы массово перепарковывают своих железных коней подальше от аварийного участка.

Крышу также сорвало с нескольких строений и в районе Снеговой, 1б. Там располагается авторазборка. Часть конструкции оказалась на припаркованных машинах и на дороге, сильно затруднив проезд.

Во Владивостоке срывает крыши. Фото: предоставлено очевидцами

Во Владивостоке срывает крыши. Фото: предоставлено очевидцами

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