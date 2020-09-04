Опрокинутые суда и тонны морепродуктов. Жители Владивостока радуются бесплатным дарам моря

Горожане устремились на побережье Фото: Сергей ЛАНИН

Прибрежная зона в разных бухтах Владивостока буквально усыпана морепродуктами. Такой сюрприз местным жителям преподнес шторм, разыгравшийся из-за супертайфуна «Майсак». Огромные волны вынесли на берег гребешок, спизулу, мидии, морских ежей и звезды. Многообразие свежих, а главное бесплатных морепродуктов пришлось местным жителям по душе. Люди устремились на побережье целыми семьями.

Местные жители собирают морепродукты, выкинутые штормом Фото: Сергей ЛАНИН

Активный сбор даров природы проходит в бухте Соболь, недалеко от Патрокла. Здесь же помимо моллюсков на берег выкинуло и северокорейскую шхуну, которая быстро превратилась в объект для фотосессий.

Морские дары буквально валяются под ногами на берегу бухты Лазурная и далее по побережью Уссурийского залива. Сама Шамора, как ее называют в простонародье, пострадала довольно серьезно. Пляж сильно размыло, пострадали раздевалки, беседки и прочая инфраструктура. Уровень воды вечера стремительно поднялся и она хлынула на дорогу.

Люди набирают целые ведра деликатесов Фото: Сергей ЛАНИН

К берегу прибило довольно большой катер. Накануне его потрепало волнами, в итоге маломерное судно село на мель.

Катер еще вчера сел на мель Фото: Сергей ЛАНИН

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