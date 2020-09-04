Опрокинутые суда и тонны морепродуктов. Жители Владивостока радуются бесплатным дарам моря

Горожане устремились на побережье
Фото: Сергей ЛАНИН
Прибрежная зона в разных бухтах Владивостока буквально усыпана морепродуктами. Такой сюрприз местным жителям преподнес шторм, разыгравшийся из-за супертайфуна «Майсак». Огромные волны вынесли на берег гребешок, спизулу, мидии, морских ежей и звезды. Многообразие свежих, а главное бесплатных морепродуктов пришлось местным жителям по душе. Люди устремились на побережье целыми семьями.
Местные жители собирают морепродукты, выкинутые штормом
Фото: Сергей ЛАНИН
Активный сбор даров природы проходит в бухте Соболь, недалеко от Патрокла. Здесь же помимо моллюсков на берег выкинуло и северокорейскую шхуну, которая быстро превратилась в объект для фотосессий.
Морские дары буквально валяются под ногами на берегу бухты Лазурная и далее по побережью Уссурийского залива. Сама Шамора, как ее называют в простонародье, пострадала довольно серьезно. Пляж сильно размыло, пострадали раздевалки, беседки и прочая инфраструктура. Уровень воды вечера стремительно поднялся и она хлынула на дорогу.
Люди набирают целые ведра деликатесов
Фото: Сергей ЛАНИН
К берегу прибило довольно большой катер. Накануне его потрепало волнами, в итоге маломерное судно село на мель.
Катер еще вчера сел на мель
Фото: Сергей ЛАНИН
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