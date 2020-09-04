Отголоски «Майсака». Во Владивостоке на берег выкинуло северокорейскую шхуну

Северокорейскую шхуну выкинуло на берег во Владивостоке Фото: Сергей ЛАНИН

Разбушевавшийся в акватории Владивостока шторм во время тайфуна «Майсак», выкинул на берег очередную северокорейскую лодку. Хлипкое суденышко, судя по всему, принадлежащее браконьерам, получило пробоину в корпусе. Экипаж, скорее всего, успел покинуть лодку, прихватив все ценное. Само рыболовецкое судно осталось сиротливо лежать на берегу бухты Соболь, неподалеку от микрорайона Патрокл.

Лодку прибило волнами к берегу в бухте Соболь Фото: Сергей ЛАНИН

В первое утро после шторма на пляже оказалось многолюдно. Оно и понятно, внезапно установившаяся ясная погода, располагает к прогулкам. К тому же, весь берег усыпан морепродуктами. Местные жители собирают спизулу и устрицы в пакеты и ведра.

Берег усыпан моллюсками Фото: Сергей ЛАНИН

Горожане устремились за морепродуктами Фото: Сергей ЛАНИН

Естественно, что чужеземный корабль на пляже привлек внимание отдыхающих. Лодка вмиг превратилась в туристическую достопримечательность. Дети и взрослые исследуют судно и фотографируются. А особо ушлые жители края даже пытаются что-то прихватить. По пути к судну журналист встретил мужчину с увесистой железякой, так что без мародерства не обошлось.

Шхуна стала местом для фотосъемок Фото: Сергей ЛАНИН

Стоит отметить, что северокорейские шхуны в Приморье не редкие гости. Несмотря на запрет пересечения территориальных вод, соседи так и норовят незаконно наведаться в гости за уловом. По словам очевидцев, еще одну транспортное средство арестовали в акватории Находки. Внушительных размеров судно тоже выкинуло на берег, но экипаж скрыться не успел. Теперь корейским рыбакам предстоит ответить за браконьерство по закону.

Осенью в прошлом году в Японском море ФСБ задержала 160 иностранных моряков. И это только у берегов Находки. В других районах браконьеры также вели промысел и попадали в поле зрения спецслужб. Лишь недавно закончилось уголовное расследование о нападении северокорейских моряков на приморских пограничников.

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