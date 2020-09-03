«Думали, затопит, а нас сдуло» Удар тайфуна «Майсак» по Владивостоку 3 сентября. Хроники апокалипсиса

Последствия ураганного ветра во Владивостоке Фото: Сергей БАЛАНОВ

Утром 3 сентября жители Владивостока, просыпаясь под Шуфутинского, подумали, что синоптики снова ошиблись. Передавали тайфун, сильные дожди еще с ночи, ураганный ветер. А на улице – тепло и почти солнечно. Ну разве небольшая морось. Через несколько часов станет ясно – синоптики не ошиблись.

Зашатались мосты

Море к обеду погрознело. По пустому проливу Босфор-Восточный (все суда еще накануне спрятались подальше в Амурский залив) пошли волны, задул юго-восточный ветер – то есть со стороны Уссурийского залива, строго поперек движения для всех, кто едет по вантовому мосту на Русский остров. Среди них оказался и редактор «КП»-Владивосток».

- Ветер стал дуть с такой силой, что пришлось вцепиться в руль. Особенно опасно было проезжать пилоны – там получилось безветренное пространство, и машину словно кто-то дергал из-за разницы в давлении, - рассказывает Сергей Ланин. - При этом море было настолько красивое, что я не выдержал, и в нарушение правил остановился прямо на мосту, чтобы выйти и сфотографировать. И не смог открыть водительскую дверь! Серьезно. Просто посмеялся над собой и поехал дальше.

Вантовые мосты во Владивостоке ввели в строй в 2012 году. Проектировщики заранее предупреждали, что во время штормов их придется закрывать, но с тех пор это происходило всего пару-тройку раз. Да и то только Русский. Вчера же день был необычный.

- Уже на Золотом мосту, в пробке, я почувствовал, как сильно он качается. Буквально стало мутить, как на аттракционе. Постарался быстрее уехать. А через несколько минут на мосту ветер сдул контейнер с большегруза прямо на другие машины. ГИБДД тут же перекрыли оба вантовых моста.

На Золотом мосту контейнер сдуло на автомобили. Фото: очевидцы

Сначала было весело

На полуострове Басаргина стали собираться люди для странного развлечения. Они вставали на берегу бухты Соболь, наклонялись в сторону ветра и фотографировались в этой неестественной и нереальной позе супермена. Ветер задирал девушкам не только юбки -кофты! А на припаркованные машины в какой-то момент полетел мусор с моря. Ветер вырывал пластик и прочий мусор у моря и швырял его обратно в людей!

Но в самом городе уже было не до веселья. То тут, то там стали падать деревья – на машины, на детские площадки, на дороги, перекрывая движение, сбивая столбы освещения, обрывая провода. Часть города до вечера осталась без электричества. Только по официальным данным, упало больше 100 деревьев. Случилось около 50 подрывов крыш.

На главном дальневосточном авторынке «Зеленый угол» крыша павильона пролетела несколько десятков метров и подмяла под себя огромное количество стоявших на продажу машин. Каким-то чудом никто не пострадал.

Горожане фотографируются с ветром Фото: Сергей БАЛАНОВ

Первая жертва

Но совсем без пострадавших тут никак. В районе Зеленого острова на мужчину упал рекламный щит. Двое прохожих, увидев это, погрузили его в машину и увезли в чуркинский травмпункт, а оттуда - с двумя сопровождающими полицейскими - в Тысячекоечную больницу, рассказали в минздраве. Но были и другие пострадавшие.

- На одного человека что-то упало с крыши, он лежит в «травме» - перелом ноги. Вторую женщину зацепило падающей веткой дерева, она ушла домой, состояние ее удовлетворительное. Третий сегодняшний пациент в тяжелом состоянии – на него упал холодильник. Но не понятно пока, связано ли то с погодой или это бытовая травма, - прокомментировали врачи Тысячекоечной.

Дерево перекрыло улицу Володарского Фото: Сергей БАЛАНОВ

Свободное плаванье

Тем временем в бухте Улисс в районе «Восточной верфи» оторвался плавучий док и стал дрейфовать в сторону дизельных подводных лодок. В пресс-службе верфи пояснили, что док был закреплен по всем стандартам и нормативам, но ветер был такой силы, что все цепи вырвало из бетона. Говорят, повреждения незначительные. В момент происшествия там находилось шесть человек - никто не пострадал, и ситуацию удалось решить оперативно. В 14.30 док сорвало, а через полтора часа он уже никакой угрозы не представлял. Сейчас он надежно закреплен. Как только погода устаканится, его вернут на место.

Тем временем по владивостокским портам идет штормовая волна. Выглядело это как наводнение прямо на берегу моря. Контейнеры стоят в воде, погрузчики не едут, а плывут. Из-за все той же штормовой волны знаменитая «Баржа» в Спортивной гавани полностью ушла под воду.

Не только во Владивостоке

Надо признать, что одной приморской столицей дело не ограничилось. Пострадало все южное побережье края. Где-то выбросило на берег катера, где-то срывало крыши с многоэтажек, как в Дунае, например. А в Находке и вовсе ввели режим ЧС.

Пик урагана пришелся на 17.00, потом он пошел на спад. К вечеру 3 сентября приморские электрические сети восстановили работу энергообъектов 35-110 кВ во Владивостоке, нарушенную ураганным ветром. В Надеждинском, Хасанском, Шкотовском, Партизанском и других районах края энергетики продолжают работы. Электроснабжение восстановлено частично в Партизанске, а также в сёлах Владимиро-Александровское, Воздвиженка, Кроуновка, Камень-Рыболов, Комиссарово, Ярославка, Дворянка и других населенных пунктах.

Есть рекорд

- Владивосток перекрыл рекорд 1969 года. Порывы ветра в приморской столице достигали 41 метра в секунду. В крае ветер был не такой сильный, от 20 до 30 метров в секунду, - рассказала редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова.

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