Появилось видео момента взрыва трубопровода во Владивостоке

Коммунальная авария случилась 7 сентября на Окатовой. Фото: Сергей БАЛАНОВ

ЧП случилось вечером 7 сентября. Коммунальная авария произошла в Первомайском районе Владивостока. Как сообщают очевидцы, в районе улицы Окатовая, недалеко от домов № 3 и 7, труба буквально разорвалась. Скорее всего, порыв случился во время гидравлических испытаний.

Авария оказалась настолько серьезной, что взрывом выбило стекла дома, а горячая вода мощным потоком хлынула в квартиры. Сейчас без ГВС сидят сотни жителей дальневосточной столицы - жильцы 28 многоквартирных домов

Коммунальные службы пытаются оперативно устранить последствия ЧП. Тем временем прокуратура организовала проведение проверки.

- По результатам проверочных мероприятий прокуратурой города Владивостока будет дана правовая оценка исполнения обязанности по содержанию и эксплуатации сетей горячего водоснабжения, своевременности устранения последствий аварийной ситуации, а также возмещения причиненного ущерба, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

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