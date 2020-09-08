«Взорвалось все за секунду»: пострадавшие показали, что стало с квартирой после коммунального апокалипсиса во Владивостоке

Хозяин пытался спасти свое жилище. Фото: blog_vladivostok

Пожалуй, все Приморье наслышано о масштабной коммунальной аварии, которая произошла во Владивостоке 7 сентября. Мало того, что в городе бушевал тайфун «Хайшен», так случился мощный взрыв на трубопроводе в Первомайском районе города. Без горячей воды остались сотни жителей. А горожане, проживающие поблизости с местом ЧП и вовсе лишились стекол, да и многие квартиры оказались залиты кипятком. По официальным данным, травмы получила одна женщина, однако очевидцы уверяют, что пострадавших больше.

Пока аварийные бригады пытаются устранить последствия коммунального ада, пострадавшие делятся историями о произошедшем. Напомним, мощный взрыв случился в районе домов №3 и 7 на Окатовой. Асфальт буквально разметало в клочья, а в квартиры хлынул кипяток.

– Вчера при взрыве, пострадали мои родители... Дорогие люди, такое и врагу не пожелаешь! Взорвалось все в секунду! Папа чудом остался жив, перед взрывом он вышел на кухню. Держал руками двери, его ошпарило кипятком... Я благодарна Богу, что они живы! Квартиры нет, все, что нажили потом и кровью, всего нет... Папа своими руками ремонт делал, ничего нет. Квартира, как после бомбежки... У мамы до сих пор шок, плохо. Спасли документы и кошку! – рассказывает местная жительница.

От былого ремонта в квартире не осталось и следа. Фото: blog_vladivostok

По словам горожанки, пока вся предложенная помощь – это обмотанные пленкой окна и тепловая пушка, которая поможет высушить помещения.

– Пришел, какой-то дядечка и заявил: «Да ,что вы тут панику наводите, все нормально!» А сотрудникам МЧС, соседям и близким хочется выразить огромную благодарность. Кстати, на эту трубу все время все жаловались. Дорогие мои, берегите друг друга! В одно мгновение я могла потерять семью, – подытожила девушка.

Стоит отметить, что подсчет убытков еще ведется. Юристы ДГК осмотрели поврежденные квартиры, а полиция зафиксировала факт порчи имущества. Помимо жилплощадь пострадали 15 авто.

Кипяток залил все, что было в комнате. Фото: blog_vladivostok

– Все пострадавшие получат необходимую помощь, в том числе мы организуем юридические консультации, – пообещал мэр Владивостока Олег Гуменюк.

На месте ЧП продолжаются восстановительные работы.