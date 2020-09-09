«Разъяренный мужчина кричал на нее»: свидетель рассказала подробности похищения женщины во Владивостоке

Теперь похитителю грозит до 12 лет лишения свободы. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Громкая история с похищением женщины во Владивостоке стала поводом для возбуждения уголовного дела. Напомним, что бдительная прохожая позвонила в полицию и рассказала о том, что неизвестный мужчина силой заталкивает в машину дальневосточницу. Свидетелями странной ссоры этой пары были несколько человек. Одного из очевидцев нам удалось найти.

- Я видела, как они оба вышли из подъезда. В это время я сидела в машине, ждала сына, который живет в этом же доме, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Мила, очевидец событий. – Началась у них ссора уже около машины. Сначала разъяренный мужчина кричал на женщину, а потом стал силой толкать ее в машину. У него с собой была небольшая спортивная сумка через плечо. Он хоть и невысокий, но достаточно плотный, поэтому у женщины не было шансов. На самом деле, свидетелями этой картины были три человека: я, еще одна женщина и бабушка. Признаюсь, что сначала никто не понял, что ей угрожает опасность. Все думали, что это обычная бытовая ссора супругов. Только потом, зайдя в интернет, я поняла насколько все серьезно.

Чтобы поймать похитителя, полицейские организовали план «Перехват». Поймали мужчину два сотрудника ДПС. Однако в машине оперативников ждал сюрприз. Кроме связанной женщины в иномарке нашли веревку, скотч, хомуты, две единицы огнестрельного оружия, алкоголь и шприцы со снотворными препаратами.

Известно, что похититель и пострадавшая являлись мужем и женой. По информации источника, они находились на стадии расторжения брака. Теперь мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

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