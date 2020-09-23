РРПК навела порядок после шторма

Второй этап экологического марафона "Чистый берег" прошел во Владивостоке. Фото: Мария Бородина.

Прошедшие в сентябре тайфуны наделали много бед по всему краю, но особо досталось именно побережью. Не исключением стал и пляж бухты Щитовой в пригороде Владивостока. К счастью, в этом сезоне берег бухты стал участником экологического марафона «Чистый берег» по инициативе Русской Рыбопромышленной Компании (РРПК), благодаря чему здесь уже появились контейнеры для мусора, а субботники стали делом регулярным.

Первый экологический десант высадился в бухте Щитовая еще 28 августа. Тогда волонтеры вывезли несколько тонн мусора и сотню автомобильных покрышек. А на средства РРПК здесь был организован постоянный вывоз мусора на протяжении всего купального сезона, для чего были установлены шесть мусорных контейнеров. Тогда же организаторы акции пообещали, что это далеко не единственный выезд волонтеров на территорию бухты, периодически активисты будут возвращаться сюда и приводить пляж в порядок.

На территории пляжа еще во время первого экологического десанта были установлены информационные таблички. Фото: Мария Бородина.

Обещание было выполнено. Сотрудники РРПК и Административно-территориального управления Ленинского района администрации Владивостока вновь собрали волонтеров и доставили их к бухте Щитовой на экологическую акцию. Менее чем за месяц на прибрежной полосе вновь появилось много мусора. В первую очередь, это последствия удара двух тайфунов «Майсак» и «Хайшен» по Приморскому краю. Фронт работ действительно большой, волонтерам предстояло очистить порядка сотни метров береговой линии, упаковать все в мешки для того, чтобы отправить мусор на переработку.

Территорию пляжа бухты Щитовая общими усилиями очищали эковолонтеры из общественной организации лиги ходьбы «Женьшень» и ученики МБОУ ООШ № 8 Владивостока, которая как раз и расположена недалеко от пляжа. Школьники каждый раз отзываются на просьбу присоединиться к экологическому марафону «Чистый берег», потому что наши дети прекрасно понимают остроту экологических проблем, и, что не менее важно, готовы своими собственными силами решать их.

Волонтеры очистили берег бухты от мусора и автомобильных покрышек. Фото: Мария Бородина.

«Прошедшие тайфуны оставили после себя много мусора в бухте. Наши эковолонтеры не остались равнодушными и отправились на уборку пляжа. Для каждого из нас такие субботники – это возможность принести пользу природе, ведь каждый человек может сделать посильный вклад в улучшение экологии, в том числе позаботится о чистоте и безопасности воды», - сказал генеральный директор ООО «Русская Рыбопромышленная Компания» Виктор Александрович Литвиненко.

После плодотворной работы для всех участников экологического субботника РРПК организовала пикник, а самые активные активисты получили памятные призы. Таким образом, РРПК не на словах а на деле доказала, что экологический проект «Чистый берег» – не проходная акция «для галочки». Взяв на себя полное финансирование проекта, компания обеспечила стабильный вывоз мусора с пляжа бухты Щитовой и намерена и дальше привлекать экологических активистов для очистки берега.

Весь собранный мусор отправится на переработку. Фото: Мария Бородина.

Напомним, идея Экологического марафона «Чистый берег» принадлежит Русской Рыбопромышленной Компании, одна из благотворительных программ которой направлена на сохранение и защиту водных ресурсов и привлечение внимания общественности к проблемам экологического загрязнения. В рамках Экологического марафона проходят всевозможные мероприятия, направленные на защиту окружающей среды и экологическое просвещение. Уборка прибрежной территории пляжа бухты Щитовой будет проходить еженедельно до конца октября, а к началу пляжного сезона в 2021 году вновь возобновятся выездные рейды волонтеров.