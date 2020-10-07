Скверу быть? Еще один суд признал право мэрии Владивостока на участок земли на улице Русской

Сквер на улице Русской во Владивостоке существует с 1970 года Фото: Администрация Владивостока

Пятый арбитражный апелляционный суд во Владивостоке оставил без изменений решение предыдущей инстанции — Арбитражного суда Приморского края — в отношении ООО «Лайф-Парк». Решено, что у компании нет права собственности на землю и объект незавершенного строительства на Русской, 21а. Решение вступило в законную силу.

О подробностях судебной тяжбы между коммерсантами и мэрией «КП-Владивосток» писала ранее.

Напомним, что сквер, разбитый в 1970 году, стал муниципальным еще в 1992 году по решению Малого совета Владивостокского городского Совета народных депутатов. Но через 12 лет землю решили отдать под строительство предпринимателям. Минуло еще 15 лет и в 2019 году администрация Владивостока решила оспорить право аренды и право собственности на землю.

Теперь же, когда решение суда вступило в законную силу, жители столицы Приморья с еще большей вероятностью могут рассчитывать на то, что рядом со школой искусств № 6 на Русской, 21 останется городской сквер. Хотя у компании «Лайф-Парк» еще остается шанс отстоять свои права на собственность, подав кассационную жалобу в Арбитражный суд Дальневосточного округа.

Территория из-за которой идет судебная тяжба Фото: Яндекс.Карты

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