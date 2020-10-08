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Общество

Исчезли гранитные лавки с центральной площади Владивостока

Жители столицы Приморья выдвигают версии «пропажи»
Константин МИХАЙЛОВКонстантин МИХАЙЛОВ
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На этом месте недавно стояли лавки из гранита

На этом месте недавно стояли лавки из гранита

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Скандально известные на всю страну гранитные лавки, которые недавно были установлены на главной площади Владивостока, внезапно исчезли со своих «штатных» мест. На это тут же отреагировали паблики в социальных сетях, посвященные столице Приморского края.

Надо отметить, что после реакции губернатора на скандал с лавками, глава города сообщил, что гранитные скамейки «необходимо адаптировать под пространство и сделать их функциональными. Возможно, они уже отправились на «адаптацию».

Версии, которые выдвигают в социальных сетях по поводу внезапного исчезновения лавочек: их украли, уже отправили на плановый ремонт, увезли на кладбище.

Надо отметить, что сегодня утром, 8 октября, администрация Владивостоке сообщила о создании отдела дизайна городской среды. Но новая структура должна начать работу лишь через месяц.

«КП-Владивосток» следит за ситуацией с лавками.

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