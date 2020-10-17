Появилось видео, как тренер патриотического клуба целует 9-летнюю девочку в подсобке в Приморье

Мужчина приставал к девочке после занятий. Фото: принтскрин видео.

Скандал разразился в Большом Камне. 36-летний тренер военно-патриотического клуба оказался в центре внимания. Камеры застукали его в момент, когда он после занятий обнимал и целовал 9-летнюю ученицу в подсобке клуба. Вскоре видео слили в сеть, и оно молниеносно распространилось в приморских группах. Кадры оказались достаточным основанием для вмешательства правоохранителей. СК возбудил по факту случившегося уголовное дело. Теперь тренеру грозит до 20 лет лишения свободы.

Кстати, тренер уже был судим по тяжкой статье. В 2008 году его уличили в отношениях с 12-летней девочкой. Правда, коллеги спортсмена говорят, что в том случае все было по обоюдному согласию. Тем не менее, репутация тренера уже была запятнана. По абсолютно неизвестной причине он продолжил заниматься с детьми в клубе. И вот - снова «пятно». Как потом «Комсомолке» расскажет одна из его учениц, «пятен» в его жизни предостаточно.

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