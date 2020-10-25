А вам нельзя. Новый запрет касается посещения садов и школ в Приморье

Малышей будут сопровождать воспитатели
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Очередные рекомендации вызваны серьезной эпидобстановкой
Приморских родителей просят проявить благоразумие и позаботиться о здоровье своих детей. Для этого необходимо не только носить маски, но и избежать столпотворения людей в садах и школах. Губернатор края рекомендовал главам муниципалитетов усилить контроль и огранить посещение родителями детским учреждений.
Глава Приморья подчеркнул, что подобные меры призваны остановить распространение инфекции, ведь зачастую родители даже могут не знать о своей болезни.
– Нам нужно создать условия, при которых родители будут соблюдать «социальную дистанцию» – привел ребенка и передал его на улице классному руководителю или воспитателю. Нельзя, чтобы в коридорах, раздевалках создавались скопления людей, – отметил Олег Кожемяко.
Напомним, в Приморье отмечается серьезный рост заболеваемости. В последнюю неделю в крае ежедневно выявляется 130-150 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом оптимистичности ситуации не прибавляют и сезонные заболевания, которые могут наложиться на COVID. Из-за сложной эпидемиологической обстановки в развлекательных заведениях уже ввели комендантский час. Теперь бары, рестораны и кафе будут работать до 23:00.
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