Завершить строительство рыбного рынка во Владивостоке планируют в 2024 году

Дизайн-проект рыбного рынка во Владивостоке, набравший наибольшее количество голосов в Интернете. Фото: сайт fishmarketvl.ru

Утвержден проект планировки территории рыбного рынка в столице российского Дальнего Востока. Резидент Свободного порта Владивосток компания «ФАР ЛАЙН ДВ» планирует завершить строительство объекта в 2024 году. Уже выполнены инженерные изыскания, подготовлен проект охранных зон объектов культурного наследия, сообщили представители агентства по рыболовству Приморского края.

ООО «ФАР ЛАЙН ДВ» ранее представила свой проект на заседании Совета по привлечению инвестиций в экономику Приморья. Согласно проекту на рынке планируется разместить помещения для хранения живой рыбы и морепродуктов, площади для рыночной торговли, аукционные площадки, кафе. Инвестиции в проект составят 2,7 миллиарда рублей.

По заверению губернатора Приморья, правительство региона заинтересовано в подобных инвестиционных проектах и готово их поддерживать.

— Мы открыты для привлечения инвестиций в Приморский край, создания благоприятных условий для ведения здесь бизнеса и комфортной среды для граждан. Рассчитываю на продуктивное взаимодействие Инвестсовета и всех заинтересованных сторон, — заявил Олег Кожемяко.

По планам рыбный рынок расположится в районе моста через бухту Золотой Рог на участке площадью 7,9 тысячи квадратных метров.

Планируемое расположение рыбного рынка во Владивостоке Фото: Яндекс.Карты

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