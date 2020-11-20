Для замерзающих жителей Владивостока экстренно готовят пункты временного размещения

Нуждающихся жителей Владивостока накормят и обогреют

Непогода, которая уже наделала много бед в Приморье и краевой столице, продолжает бушевать вторые сутки. Ледяной дождь и снег мертвым грузом оседающие на проводах и деревьях, стали причиной коммунальных аварий. Несмотря на круглосуточную восстановительную работу, тысячи жителей остаются без света, воды и отопления. Во Владивостоке в срочном порядке открываются пункты временного размещения.

На данный момент городские власти готовят помещения для горожан, которых застала врасплох непогода. Пункты откроются в необходимом количестве в разных районах города. Большая их часть разместится на базе школ, где есть все необходимо, чтобы отогреться. Также будет организовано питание.

– Для того чтобы воспользоваться пунктами временного размещения нужно позвонить по телефонам 240-28-22 и 240-20-74, – отметили в мэрии города.

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