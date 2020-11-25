Энергетики ДРСК направили бригады для помощи Оборонэнерго

Фото: ДРСК

Восстанавливать энергообъекты АО «Оборонэнерго» после циклона помогают бригады Приморских электрических сетей АО «ДРСК». Энергетики помогут оборонному предприятию устранять обрывы проводов и расчищать ЛЭП от поваленных ледяным дождем деревьев и веток.

Также сегодня бригады из Приморья и Еврейской автономной области приступили к аварийно-восстановительным работам на энергообъектах, которые обслуживает «Артемовская электросетевая компания» в городе Артеме.

В настоящее время энергетики ДРСК завершают аварийно-восстановительные работы на своих объектах и отрабатывают единичные заявки потребителей в Михайловском районе. Работы в распредсетях в Приморье продолжают смежные сетевые компании региона – МУП ВПЭС, Оборонэнерго, Артемовская электросетевая компания.

Напомним, сегодня энергетики ДРСК восстановили электроснабжение потребителей района Чуркин, в котором проживает более 60 тысяч жителей. Они установили 3 новые опоры 110 кВ, смонтировали почти километр провода. Для такого объема работ и погодных условий это рекордно короткие сроки. В настоящее время восстановленные ЛЭП поставлены под напряжение. Это позволило обеспечить нормальную схему электроснабжения жителей Первомайского района.