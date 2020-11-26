Стало известно, кто станет «Почетным гражданином города Владивостока» этого года

В городской Думе прошло заседание по присвоению звания "Почетный гражданин города Владивостока" Фото: Ксения КРЫМОВА

Депутаты городской Думы на заседании 26 ноября исключили из списка кандидатов на звание «Почетный гражданин города Владивостока» Александра Ткачука. За это проголосовали 22 депутата из 28 присутствующих. Против исключения голосовало 4 человека и двое воздержались.

Напомним, весной этого года в комиссию на присвоение звания поступили документы на 11 кандидатов, которых выдвинули организации города. Комиссия после рассмотрения документов рекомендовала Думе две кандидатуры: председателя Владивостокского городского совета ветеранов Сергея Кондратенко и председателя местного Союза писателей Александра Ткачука. Так как нынешний год в истории города юбилейный, было принято решение дать почетное звание не одному, а сразу двум людям. Таким образом оба, названные комиссией кандидата, по заведенному ранее порядку практически становились обладателями титула.

Однако свое несогласие с существующей процедурой выбора почетного гражданина высказала общественность города: в этом году более 40 различных организаций поддержали выдвижение на получение звания галериста Александра Городнего. Его кандидатура была проигнорирована комиссией. Инициативная группа «Культурный фронт» привлекла к процедуре избрания внимание прокуратуры. Надзорное ведомство после проведенной проверки в июне внесла в Думу Владивостока «Требование об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленного коррупциогенного фактора».

В октябре Дума приняла решение "О внесении изменений муниципальный правовой акт города Владивостока от 22.12.2008 № 103-МПА "Положение о звании «Почетный гражданин города Владивостока".

Но стоит заметить, что хотя формально требование прокуратуры было удовлетворено, избрание почетных граждан Владивостока этого года отчего-то продолжилось не с нового рассмотрения всех 11 кандидатур, а с момента одобрения Думой двух кандидатов, ранее рекомендованных комиссией.

19 ноября общественники города вновь обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку фактов нарушения прав граждан, которые были представлены к присвоению звания «Почетный гражданин города Владивостока», но оказались лишены права быть избранными.

Вчера, 25 ноября, «Культурный фронт» направил письмо всем депутатам Думы Владивостока, в котором заявил о нарушениях в уже измененной процедуре и необходимости провести присвоение звания в соответствии с актуальным, ныне действующим Положением.

Тем не менее большинством голосов проект решения «О присвоении звания «Почетный гражданин Владивостока» сегодня был принят. Однако отдельным решением внесена поправка об исключении из рассмотрения кандидатуры писателя, спортсмена и общественника Александра Ткачука.

Небывалая по сложности и длительности история присвоения звания завершилась: звание «Почетного гражданина города Владивостока» в этом году будет присвоено полковнику в отставке, председателю Владивостокской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Сергею Кондратенко.

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