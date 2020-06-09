Кандидаты в «почетные граждане» все те же: профильный комитет Думы одобрил решение комиссии

9 Июнь 2020 2020-06-09T06:13:36+03:00

Вопрос о пересмотре кандидатур рекомендованных комиссией по присвоению звания «Почетный гражданин города Владивостока» даже не поднимался

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Сегодня, 9 июня, в Думе Владивостока прошло онлайн-заседание комитета по социальной политике и делам ветеранов. Одним из вопросов, которые рассматривали депутаты был "О внесении проекта решения Думы города Владивостока «О присвоении звания «Почетный гражданин города Владивостока». Проще говоря, членам комитета нужно было согласится или не согласится с рекомендациями по кандидатам на Звание, которых выбрала специальная комиссия, заседавшая 4 июня.

Напомним, заседание комиссии вызвало широкий общественный резонанс. Члены комиссии рекомендовали на присвоение Звания спортсмена, писателя, председателя Приморского отделения Союза писателей России Александра Ткачука и председателя Владивостокской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Сергей Кондратенко. Кандидатура галериста и мецената Александра Городнего, которую выдвинули на соискание Звания 42 организации Владивостока, не получила ни одного голоса от членов комиссии, что вызвало возмущение многих горожан.

И вот сегодня уже депутаты комитета по социальной политике согласились с мнением комиссии. Правда не все. Из пяти членов комитета «за» проголосовали: Таран Л. Н., Примаченко С. В. и Поташев Д. В. «Против» высказались: Телелюева Н. Г. и Ляшенко Е. И. При чем депутат Ляшенко уже после голосования попытался напомнить председателю комитета Людмиле Таран о том, что согласно положению о звании «Почетный гражданин города Владивостока», комитет должен рассматривать «каждую кандидатуру отдельно». Однако председатель не дала депутату договорить, назвав Ляшенко «опытным депутатом», она заявила, что голосование уже прошло и далее обсуждать тему не имеет смысла. Когда Евгений Ляшенко продолжил настаивать на проведении отдельного голосования по кандидатам, был подключен юридический одел, который тут же подтвердил, что решение принято.

Следующим этапом в эпопее 2020 года по избранию «Почетного гражданина Владивостока» станет заседание городской Думы, намеченное на 25 июня.

Тем временем общественники города, недовольные тем, как проходит избрание уже заявили о том, что будут добиваться изменения процедуры присвоения почетного звания.

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ИСТОЧНИК KP.RU