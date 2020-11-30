Коллапс в центре Владивостока скоро начнется

Светланскую снова перекрывают. Фото: Юлиана Виноградова

30 ноября в приморской столице временно перекроют движение на улице Светланской, под Золотым мостом. Причина все та же – специалисты продолжат расчистку мостового перекрытия и вант от наледи. Ранее не самые удачные попытки быстро сбить лед экскаватором, вызвали множество нареканий.

Движение под мостом в понедельник ориентировочно будет перекрыто с с 11:00 до 18:00. Транспорт как и прежде направят в объезд по близлежащим улицам, а на опасном участке выставят патрули. Кстати, специалисты напоминают, что не только проезд, но и проход под мостом могут быть крайне опасны. «КП-Владивосток» уже подробно рассказывала, как сорвавшиеся глыбы льда повредили машину, стоящую недалеко от моста. К счастью, люди тогда не пострадали.

Желающим проехать к остановке «Лазо» и в центр, лучше заранее продумать пути объезда и выехать заблаговременно. Судя по всему, пробок не избежать.

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