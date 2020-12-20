«Пару лямов рыбе на корм». Люксовый внедорожник ушел под лед в Приморье

Внедорожник провалился в районе Тавричанки Фото: принтскрин видео.

Очередной беспечный автолюбитель поплатился за езду по неокрепшему льду в Приморье. По словам очевидцев, тяжелый внедорожник угодил в полынью в районе Тавричанки. Доставать дорогостоящую машину пришлось с помощью троса и водолаза. К счастью владельца, джип не успел уйти на дно, но воды в салон и под капот все же набрал. Судя по всему, восстановление машины обойдется владельцу довольно дорого

Автомобиль, очень похожий на Land Rover Discovery, вытаскивали из ледяного плена с помощью троса. При этом неподалеку от полыньи осталась стоять другая машина.

«Японца после такого еще можно реанимировать, а вот для англичанина просто фаталити», «Очередной камикадзе. Ребята, неужели вам ваши жизни не жалко? Наверняка семьи есть. Проще потратить 300 рублей на рыбу, чем потом не дай бог оставить семью без отца, мужа, сына. А есть же те, которые детей с собой берут Совсем нет инстинкта самосохранения», «Вот в чем проблема оставить тачку на берегу и пройти 100, 200, 300 метров?», «Игра со смертью», – недоумевают жители Приморья.

Стоить отметить, что цена на внедорожник этой модели в среднем – 1 500000 – 2 000000, в зависимости от года. Более новые модели и вовсе обходятся около 5 000000 рублей.

«КП -Владивосток» уже подробно рассказывала о целой череде несчастий на рыбалке, но любители подледного лова в Приморье продолжают рисковать жизнями несмотря ни на что.

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