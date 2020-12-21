«Продам место в очереди». Открытие Макдоналдс во Владивостоке вызвало ажиотаж

Желающие попасть в новый ресторан ждут на улице Фото: Ярослав ЮРИН

В столице Приморского края 21 декабря официально открылась сеть ресторанов быстрого питания Макдоналдс. Компания с мировым именем, которая работает в России на протяжении 30 лет, теперь развивает бизнес и на Дальнем Востоке. Несмотря на то, что организаторы до последнего держали дату официального открытия в секрете, чтобы избежать столпотворения в период пандемии, без очередей все же не обошлось.

Желающих посетить новый ресторан особенно много оказалось на Чуркине. Именно здесь сегодня в торжественной церемонии открытия приняли участие генеральный директор сети Макдоналдс Марк Карена и вице-губернатор Приморского края Константин Шестаков. Заведение расположилось в ТРЦ «Черемушки». По сообщениям очевидцев, на протяжении нескольких часов очередь на улице не исчезает.

Местные жители устремились на открытие в «Черемушки». Фото: Instagram/vvobanditos

Фото, опубликованные в социальных сетях, уже стали поводом для обсуждений.

«Вы гамбургера никогда не видели?», «Дома не кормят?», «Для большинства это нечто новое, вот и ломятся испробовать?», «Вспомнилась очередь в кафе Burger на Светланской», «Что движет людьми, которые готовы стоять за едой в очередях?», «Продам место в очереди», – отмечают местные жители.

Стоит отметить, что во Владивостоке пока открылись два филиала Макдоналдс – в «Черемушках» и «Седанка Сити», в ближайшее время также заработает ресторан в ТЦ «Березка», на техническом открытии которого ранее побывали журналисты. Еще два ресторана быстрого питания появятся в Хабаровске. В меню для дальневосточников: классические бургеры, картофель фри, пончики, пирожки, мороженое, кофе и молочные коктейли. Для детей предусмотрены специальные сеты с игрушками.

«Макдоналдс» появился во Владивостоке Фото: Милана СОКОЛ

В приморской столице в ближайшие дни заработают 3 новых ресторана быстрого питания Фото: Милана СОКОЛ

Напомним, жители города накануне устроили столпотворение во время открытия нового гипермаркета на Народном проспекте. Несмотря на пандемию, в торговой точке яблоку было негде упасть. Подобное неразумное поведение вызвало праведный гнев многих пользователей интернета.

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