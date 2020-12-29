УМВД России по Владивостоку возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека» после резонансного ДТП на Океанском проспекте. Напомним, что 22 декабря районе дома №69 75-летний водитель Suzuki Jimny Sierrа сбил ребенка и проехался по нему на пешеходном переходе. Как сообщают очевидцы, мужчина остановился только тогда, когда рядом стоящие люди стали кричать и привлекать его внимание. Водитель даже не понял, что сбил человека.В результате ребенка без сознания госпитализировала бригада скорой помощи. Несколько дней врачи боролись за жизнь 8-летнего мальчика. Однако спасти его так и не удалось. Тот скончался.- Очевидцев ДТП, водителей, имеющих запись видеорегистратора, просят обратиться в Управление МВД России по городу Владивостоку по телефонам: 89502859006, 89502979509, - отмечают в пресс-службе ведомства.«Комсомолка» продолжит следить за развитием ситуации.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Мальчик без сознания, скорая увезла»: водитель внедорожника переехал ребенка на пешеходном переходе во ВладивостокеОчевидцы сообщают, что автомобилист даже не понял, что сбил человека (подробности...)«Мальчик в тяжелом состоянии»: врачи борются за жизнь ребенка, сбитого внедорожником во ВладивостокеВ полиции рассказали подробности жуткой аварии, в которой пострадал школьник (читать дальше..)