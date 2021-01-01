Опубликована официальная статистика по смертности от коронавируса за 31 декабря 2020 года. В этот день Приморье заболело 235 человек, выздоровели 223 пациента. Умерли в последний день года четверо.Всего с начала года в Приморье 29 522 заболевших COVID-19, выздоровевших 21 247 приморцев, погибло 379 человек.Напомним, о первых официально заболевших в Приморье объявили 24 марта. Две женщины вернулись из зарубежных поездок, одна – из тура по Европе, вторая из Мексики. От них и начался официальный отсчет. К счастью, обе выздоровели.Но уже 3 апреля во Владивостоке скончался от коронавируса первый приморец - 52-летний мужчина. Он с 23 марта проходил лечение в Дальзаводской больнице. Он сам рассказал медикам о том, что был в Греции. После заграничной поездки дальневосточник еще несколько дней пожил в Москве – там его семья. Во второй половине марта он вернулся во Владивосток, но обратился в больницу лишь на второй день после прилета.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14