В Уссурийске в результате новогоднего салюта, неумело устроенного горожанами с нарушением техники безопасности, пострадали три автомобиля. У иномарок пробиты стоп-сигналы, вмятины и дыры в пластиковых бамперах. Владельцы пострадавших машин обратились в полицию с просьбой найти виновных в порче имущества.Инцидент с салютом произошел на улице Фрунзе в ночь на 1 января. По свидетельствам очевидцев, коробка с фейерверками была закреплена плохо и упала на бок. Огненные заряды, хаотично летящие в машины, здания, людей по близости, по счастью не стали причиной пожара. Видео с места происшествия вскоре появилось на паблике Инстаграм известного блогера из Уссурийска.По информации Vl.ru, в полицию поступило два заявления от горожан, чьи машины пострадали из-за халатности неизвестных граждан. По заявлениям проводится проверка.Напомним, в ночь с 31 декабря на 1 января в Приморье из-за неправильного использования пиротехники произошли пожары в поселке Новый и во Владивостоке.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14