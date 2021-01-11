Во Владивостоке на пожаре, произошедшем в здании по адресу: Всеволода Сибирцева, 119 в воскресенье, 10 января, погибла женщина.Сообщение о пожаре поступило на пульт пожарной охраны города в 21:20. Уже спустя 6 минут к месту происшествия прибыли первые пожарные подразделения, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю.В 21:59 пожар был локализован, а в 22 часа потушен. После чего произвели проливку. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.Увы, не обошлось без жертв. При тушении без признаков жизни было обнаружено тело женщины 1937 года рождения.Причину возникновения пожара предстоит установить экспертам.О пожарах в одном из престижных районов города «КП-Владивосток» писала уже не раз. Старые домики в районе проспекта Красоты загораются с частотой, наводящей на мысль о неслучайности пожаров. О подобных возгораниях на элитной земле «Комсомолка» сообщала в ноябре и апреле прошлого года.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14