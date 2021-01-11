В приморском городе Артем увеличилась стоимость проезда в автобусах. Несмотря на то, что власти предупреждали об изменении цены проезда заранее, многие оказались крайне удивлены нововведению. Более того, местных жителей возмутила ситуация, а все претензии, как и бывает в этих случаях – высказывают водителям.– Бедные водители! Что им сейчас приходится выслушивать. На верхах творят, что хотят. Бензин, солярка все повышается. А водители остаются крайними, на них агрессия. У всех понятие такое, что водители деньги лопатой гребут. Это не так. И вообще, некоторые пассажиры человечность где-то потеряли. Вместо 30 продолжают платить по 27 рублей и буквально кидают деньги водителю, – отметила одна из местных жительниц в популярном паблике города.Артем стал первым городом в Приморье, где после Нового года подорожал проезд в общественном транспорте. По сообщению администрации Артемовского городского округа, с 27 до 30 рублей увеличилась цена на билет в следующих автобусах: по маршрутам № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 15а, 16, 18, 20.Поездка в маршрутке №4 из центра города до Заводского обойдется в 60 рублем. За рейс на маршрутке №18 из Артема в село Ясное с пассажиров возьмут 50 рублей, а проехать на маршрутке №13 из центра в село Олений стоит 45 рублей.Когда в прошлом году зашла речь о повышении, местные жители высказались крайне негативно. Не изменили горожане мнение и сейчас. Социальные сети наводнили негативные комментарии.«Нужно было сначала помыть все автобусы, наладить обогрев, сделать так, чтобы поездки были комфортными, а не тот свинарник и холод, который есть на самом деле сейчас», «В дырявых холодильниках едем. Двери закрыты неплотно, стекла трещат. В салоне холод», «Сегодня с утра ехали в автобусе №15. Не успели войти, как нам сообщили, что проезд подорожал. А в автобусе холодно, как на улице», – делятся мнениями пассажиры.Стоит отметить, что с приходом зимы и холодов жители края стали все чаще жаловаться на качество перевозки. Так, о холодной маршрутке с дырами в полу и сломанной дверью в интернете рассказала жительница Находкинского городского округа. Ранее на холодный междугородний рейс Дальнегорск – Владивосток пожаловалась другая пассажирка. Судя по всему, автобусному парку в Приморье необходима серьезная проверка.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Люди замерзали 10 часов, в салоне +3». Пассажиры пожаловались на жуткую междугороднюю поездку по Приморью«Печки не работают, водитель всю дорогу стекло тер медицинской маской» – рассказали шокированные очевидцы [видео]К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14