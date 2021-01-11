Тревожный пост появился накануне в приморских группах в сети. Женщина, чей ребенок оказался в центре сексуального скандала, обратилась за помощью к пользователям интернета. Сама она, судя по сообщению, в отчаянии и не знает, что делать.«История, мягко говоря, не очень приятная. Одноклассница старшей дочери опубликовала смонтированное видео сексуального характера с участием моего ребенка. Ребенку 11 лет. Я узнала от классного руководителя про это видео. Написала маме этой одноклассницы, на что получила оскорбление в свой адрес вместо извинений. Понимаю, что безнаказанно это оставлять нельзя. Как наказать, подскажите» - написано в сообщении.Пользователи сети, уверены, что женщине необходимо обратиться в полицию и СК, ведь речь о несовершеннолетнем ребенке. Большая часть комментаторов была в принципе шокирована тем, что в Приморье участились новости, связанные с секс-скандалами, в центре которых оказываются дети.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНедетские игры. В Приморье две школьницы провели «эротический» прямой эфир перед зрителями в одном нижнем бельеПо предварительным данным, так девочки хотели заработать на iPhone (подробности..)Недетское кино. Во Владивостоке ученики 6-го класса сняли интимное видео и слили запись одноклассникамКогда о занятиях школьников узнали учителя, они обратились в полицию (читать дальше..)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14