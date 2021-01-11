В одном из Инстаграм-пабликов, посвященных жизни Владивостока, пользователи выложили фото необычной находки, сопроводив картинку текстом.«Гуляли по Нейбута и нашли ту самую мышь. Для тех кто забыл, напоминаем. Эту мышь прошлой зимой купили за 700 000 рублей и поставили на площади Владивостока. Потом один субарист врезался в нее и его оштрафовали на крупную сумму. Вот так мышь закончила свое существование на задворках 71 микрорайона», — пишут горожане. Орфография и пунктуация сохранены.Разделяя грустные мысли по поводу странной и печальной судьбы объекта, украшавшего центральную площадь, «КП-Владивосток» должна внести некоторые уточнения.Стоила светодиодная фигура символа наступающего года - 677 тысяч рублей. Такую сумму заплатил город подрядной организации, изготовившей объект. И после того, как в декабре, еще до наступления праздника, его снес водитель «Субару Форестер», задрифтовавший на новогодней площади, ему присудили выплатить точно такую же сумму — уже на изготовление и установку новой фигуры мыши.Но на этом ее злоключения не завершились. Злополучному грызуну предстояло пережить еще и поджог. Это случилось в ночь на 1 января 2020 года. Из-за идущих судебных тяжб испорченную автомобилем фигуру не убрали с площади, а просто накрыли тентом. Вот в этот тент, по самой распространенной версии случившегося, и бабахнули разгулявшиеся горожане петардой или салютом. В первый день наступившего года фигуру увезли подальше от глаз граждан.По фото сложно определить является ли найденная «на задворках 71 микрорайона» фигура той самой сбитой и подпаленной мышью, но сходство действительно почти 100%. Сомнение вызывают только уши.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14