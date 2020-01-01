Это фиаско: многострадальная мышь за 677 тысяч сгорела на площади Владивостока

Неприятный сюрприз ждал жителей и гостей приморской столицы, отправившихся на прогулку или костюмированный забег в центре Владивостока. В первый день 2020 года очевидцы обнаружили обезображенную огнем фигурку «Мыши на сыре», которую еще в декабре повредил неопытный дрифтер, рассекающий по центральной площади, как по треку. При этом стоимость подбитого арт-объекта – 677 тысяч рублей, все убытки по восстановлению новогоднего экспоната могут лечь на виновника ДТП. Не исключено, что оставленная на площади фигура оказалась окончательно уничтожена петардой во время празднования Нового года.

Накануне вечером на площади Борцам революции собралось огромное количество людей для встречи самого главного праздника в году. Не исключено, что дорогостоящий многострадальный экспонат сгорел во время праздничных гуляний, при запуске петард или фейерверков. Что именно стало причиной уничтожения «Мыши на сыре», теперь выяснять специалистам, однако зрелище, открывшееся с утра – оказалось довольно печальным. Обугленный арт-объект попросту выкинули за сцену. Пользователи социальных сетей недоумевают, почему сломанный экспонат вообще находился на площади все это время, ведь на смену ему была изготовлена новая фигурка. Мышку установили рядом с утратившей лоск подругой, которую попросту закрыли тентом.

– «Мышка на сыре» оставалась на площади из-за судебных тяжб. Подрядчику еще предстоит взыскать деньги с нарушителя,– прокомментировали представители администрации Владивостока.

Напомним, новогодние конструктивные зоны и объекты, установленные на площади, обошлись городу почти в 10 миллионов рублей. «Мышка на сыре», «Сладкий башмачок», который уже успел упасть, а также «Новогодние цифры 2020», стоили 1 миллион 850 тысяч рублей. Многих жителей Приморья очень удивили подобные цены на не самые изысканные экспозиции. По всей вероятности, теперь подрядчику предстоит долгое разбирательство в связи с окончательным уничтожением арт-объекта.

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