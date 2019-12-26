За счет владивостокского дрифтера на площади установят новую мышь за 677 тысяч рублей

Повредивший светодиодную фигуру на площади Владивостока дрифтер должен будет выплатить 677 тысяч рублей подрядчику. Последний заменит поврежденную конструкцию на новую в ближайшее время. Администрация города при этом никаких затрат не понесет.

Напомним, 20-летний парень из Владивостока 14 декабря устроил ночной дрифт на площади Борцов за Власть Советов. Его автомобиль «Субару Форестер» налетел на дорогостоящую конструкцию «Мышь на сыре». На кадрах камеры видеонаблюдения можно посмотреть, как гонщик не постеснялся на скорости вилять не только между украшениями, но и между прогуливающимися по площади людьми. После того как юноша понял, что натворил, быстренько смотался с места ДТП. За это ему отдельную «административку» оформили, и чуть позже обрадовали суммой ущерба - 677 тысяч рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/749794" frameborder="0"></iframe> Стыдный дрифт на Субару Форестер на центральной площади Владивостока. Источник instagram.com/vlnews24.

Представители мэрии сообщили редакции «КП», что никаких бюджетных средств использовать на восстановление конструктивной зоны «Мышь на сыре» не планируется. Подрядчик заменит фигуру на ее точную копию и все вопросы по стоимости будет решать непосредственно с тем, кто повредил «мышку».

- Вопрос ущерба, причиненный водителем автомобиля «Субару Форестер» конструктивной зоне «Мышь на сыре» и возмещение затрат, согласно исполнению муниципального решается компанией самостоятельно.

Стоит напомнить, что установка интерактивных зон «Сладкий башмачок», «Мышка на сыре» и «Новогодние цифры 2020», обошлась городу ни много ни мало – в 1 850 000 рублей. А «злоключения» новогодних фигур, установленных на площади Владивостока, сегодня продолжились. «Сладкий башмачок» – то ли от порывов ветра, то ли от действий неизвестных, завалился на бок, и работники, ответственные за новогодний дух в городе, решили засыпать его искусственным снегом.

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