Сотрудники ГИБДД регулируют движение на объездной трассе Де-Фриз – Седанка – Патрокл, которую с утра закрыли из-за обледенения. После расчистки и обработки противогололедными материалам, дорогу открыли. Правда на данный момент ограничен проезд большегрузов.Напомним, из-за гололеда в Приморье произошли десятки ДТП. Транспортные заторы наблюдаются на многих участках трассы. Особенно осложнен проезд в районе Угольной, на аэропортовской трассе, а также при движении на низководный мост со стороны Надеждинска. На обозначенных участках массовые аварии.