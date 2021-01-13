Синоптики предупреждали жителей Приморья о том, что на этой неделе регион окажется во власти сразу нескольких циклонов. Один из них 12 января завалил нас снегом и стал причиной массовых ДТП. На очереди следующий. Как отметил Борис Кубай, глава «Примгидромета», прошлый снегопад был репетицией перед этим. Непогода начнет оказывать свое влияние уже 15 января и продолжит засыпать Приморье вплоть до 16 января.МЧС со ссылкой на Приморское УГМС сообщило о том, какие районы больше других пострадают от циклона. Снегом завалит Владивосток, Артем, Находку, Партизанск, Уссурийск, Большой Камень, ЗАТО Фокино. Не удастся избежать обильных осадков и жителям Анучинского, Лазовского, Михайловского, Надеждинского, Ольгинского, Партизанского, Хасанского, Чугуевского, Черниговского, Шкотовского муниципальных районов. На этих территориях прогнозируются сильный снег, ветер до 25 метров в секунду. За 12 часов выпадет до 18 миллиметров осадков.«Чрезвычайное» ведомство объявило экстренное предупреждение и перешло в режим повышенной готовности.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Это была только репетиция». Новый снегопад завалит Владивосток 20-сантиметровыми сугробамиРегион захватит метель с порывами ветра до 28 метров в секунду (подробнее...)Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14