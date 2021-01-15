Крупногабаритному транспорту запретили въезд во Владивосток из-за снегопада, который обрушился на город 15 января 2021 года. Также для фур ограничили проезд по объездной трассе Де-Фриз – Седанка – Патрокл. Однако большегрузы, которые уже находились в городе, создали существенные проблемы для движения остальных участников.Обилие горок и спусков в приморской столице не лучшим образом сказывается на дорожной обстановке в снегопад. Многие длинномеры не могут преодолеть крутые участки дорог. В итоге встает весь поток.Напомним, на данный момент перекрыто движение по улице Капитана Шефнера. При ухудшении погоды также полностью закроют объездную Седанка – Патрокл. Автолюбителей просят быть предельно внимательными и воздержаться от дальних поездок.ПО ТЕМЕВторой раз за неделю: самую крутую улицу Владивостока вновь перекрываютВ ожидании обещанной синоптиками непогоды мэрия ограничит движение на улице Капитана Шефнера (подробнее...)