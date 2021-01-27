В Приморье за восемь сбитых в ДТП людей, включая двоих полицейских, виновный получил менее трех лет колонии-поселения

В августе 2020 года на автодороге Раздольное – Хасан внедорожник врезался в группу людей. Фото: 25.mvd.ru

В Приморском крае суд вынес приговор водителю, виновному в ДТП, в котором пострадали сотрудники полиции.

В августе прошлого года в районе 118 километра автодороги Раздольное — Хасан сотрудники Госавтоинспекции на месте дорожно-транспортного происшествия оформляли автоаварию, когда со стороны поселка Краскино на дороге появился автомобиль Mitsubishi Pajero. Машина буквально врезалась в группу людей, раскидала полицейских и участников ДТП. Затем внедорожник столкнулся с двумя автомобилями, опрокинулся и загорелся. Виновник произошедшего выбрался из машины и, пока окружающие не пришли в себя, бросился бежать.

Подробно о том, что тогда произошло и как задержали 40-летнего местного жителя, ранее судимого за управление машиной пьяным, «КП-Владивосток» писала в своих публикациях.

Хасанский районный суд Приморского края рассмотрел собранные следственными органами материалы и посчитал водителя внедорожника виновным по пункту «б» части 2 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения».

Мужчина получил лишь 2 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщила пресс-служба ОМВД России по Хасанскому району.

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