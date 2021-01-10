В Хасанском районе Приморья завершилось расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины, который устроил жесткое ДТП. Из-за безответственности водителя травмы различной степени тяжести получили 8 человек. В число пострадавших попали двое несовершеннолетних и два сотрудника ГИБДД. Больше всего досталось служителю закона, оказавшемуся на пути несущейся машины. Виновник массового переполоха решил тогда скрыться с места ЧП.Напомним, история развернулась 25 августа на 118 километре автомобильной дороги Раздольное – Хасан. Ситуацию на приморской трассе можно было принять за съемку какого-то боевика, настолько все стремительно развивалась. Когда сотрудники полиции оформляли ДТП, на дороге появился джип. Водитель Mitsubishi Pajero начал вилять по проезжей части и вместо того, чтобы затормозить, заблаговременно заметив патрульное авто и маячки, мужчина попросту пошел на таран. По версии следствия, скорость авто была не меньше 70 километров в час. Водитель, даже заметив впереди проблесковые маячки, не пытался затормозить. В последний момент мужчина стал маневрировать, пытаясь объехать патрульку, но это не помогло.Врезавшись в толпу людей и машины, внедорожник проехал какое-то расстояние, после чего перевернулся и загорелся. Пока ошарашенные свидетели и участники теперь уже двух подряд аварий вызывали скорую, стараясь прийти в себя, виновник скрылся на попутках. Задержать злостного нарушителя удалось после введения плана «Перехват».– Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» частью 2 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения), – прокомментировали специалисты следственного управления Следственного комитета по Приморскому краю.Санкции статьи в качестве максимального наказания предусматривают лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Стоит отметить, что совсем недавно суд в Приморье рассматривал другое резонансное дело. Происшествие также случилось в Хасанском районе. Лихач без прав протащил по дороге полицейского зажатого в двери авто. Недоумение общественности вызвал крайне мягкий приговор – за применение насилия в отношении представителя власти нарушитель отделался штрафом в 10 тысяч рублей. О приговоре по факту серьезного ДТП сможем узнать уже скоро. Следователи уже собрали достаточно доказательств поэтому уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.ПО ТЕМЕ«Призрачный гонщик» в Приморье въехал в толпу, покалечив 8 человек, включая полицейскихДжип протаранил машины, перевернулся и загорелся. Водитель подался в бега [видео]Читайте на WWW.DV.KP.RU: