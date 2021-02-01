Владивосток встал. Из-за гололедицы и непогоды в городе 10-балльные пробки

Пробки в городе достигли максимальной отметки Фото: Милана СОКОЛ

В первый рабочий день недели движение во Владивостоке парализовано из-за пробок. Очередной снег и частично обледеневшие дороги снова спровоцировали коллапс. Согласно сервису «Яндекс», утро в городе началось с 10-балльной загруженности дорог. Транспортные заторы сковали основные магистрали во всех районах приморской столицы.

Карта города продолжает "краснеть" Фото: Яндекс.Пробки

Огромная пробка в город на данный момент начинается с 14-го километра. Транспортный затор растянулся по Маковского и проспекту 100-летия Владивостока вплоть до «Моргородка». Скованы пробками Русская, Анны Щетининой и Адмирала Горшкова.

Движение из пригорода парализовано. Фото: Instagram/dpskontrol125rus

Во всех направлениях затруднено движение на Луговой, Фадеева и Спиридонова. В направлении центра города простаивает Котельникова, Аллилуева, проспект Красного Знамени, Гоголя и Военное шоссе.

Пробка на 3-ей Рабочей Фото: Милана СОКОЛ

Значительно осложнена дорожная обстановка на Баляева. Транспорт замер в ожидании движения в сторону Луговой и в обратном направлении.

Затор на Баляева во всех направлениях. Фото: Instagram/dpskontrol125rus

Затруднен проезд и на Борисенко. По сообщению очевидцев, здесь не смог преодолеть скользкий участок дороги автобус. Крупногабаритный транспорт занимает часть дороги.

Проезд на Борисенко частично перекрыт. Фото: Instagram/dpskontrol125rus

Масштабные пробки и в Первомайском районе Владивостока. Заторами скованы практически все улицы. Без движения в направлении центра простаивает Золотой. мост.

Напомним, континентальный вихрь принесет сегодня во Владивосток новую порцию снега. На дорогах гололедица и снежный накат. Водителям и пешеходам стоит проявить максимальную осторожность.

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