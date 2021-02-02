Под домашним арестом останется до 7 апреля экс-директор Приморского океанариума

Арест Сергея Логинова в июле 2020 года. Скриншот видео: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Бывшему директору Приморского океанариума Сергею Логинову, обвиняемому во взяточничестве, Фрунзенский районный суд Владивостока продлил домашний арест до 7 апреля включительно.

Логинов находится под арестом дома пять месяцев и два месяца провел в следственном изоляторе. По сообщению пресс-службы СУ СК РФ по Приморскому краю, расследование уголовного дела в отношении экс-руководителя океанариума на острове Русском завершено и сейчас обвиняемый знакомится с материалами.

Напомним, Сергей Логинов, подозревается в получении двух взяток, каждая из которых составляла 2 миллиона рублей. О подробностях задержания руководителя научно-образовательного учреждения «КП-Владивосток» писала в июле прошлого года. В конце января появилось официальное сообщение Следственного комитета о том, что также завершено расследование дела женщины, которая выступила посредницей при передаче этих взяток.

СПРАВКА

Сергей Логинов начал руководить «Приморским океанариумом» в ноябре 2018 года. До этого у него в подчинении была эксплутационно-техническая служба учреждения. Его предшественником на месте директора был Александр Михайлюк, оставивший должность по собственному желанию из-за гибели афалины по кличке Ева.

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