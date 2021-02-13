«Ребенка бы точно покалечило»: с крыш ТЦ во Владивостоке падают глыбы льда

Приморцы призвали к осторожности. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Резкое потепление до десяти градусов тепла уже дает о себе знать. В Приморье буквально началась оттепель, которая принесла с собой проблемы.

Так, в одном из популярных пабликов в инстаграм появилось сообщение подписчика. Житель дальневосточной столицы пожаловался на то, что с крыши торгового цента, расположенного по улице Русская, буквально на голову обрушиваются глыбы льда.

- С оглушительным треском почти мне на голову. Повезло, что не попало. Ребенка бы точно покалечило, как минимум. Будьте осторожнее! – пожаловался подписчик паблика.

К слову, накануне в социальных сетях, посвященных жизни Приморья, появились фото, на которых запечатлены засыпанные кусками льда автомобили. На этот раз отличился торговый центр, расположенный на улице Давыдова во Владивостоке. По счастливой случайности при падении льда никто не пострадал.

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