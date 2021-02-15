Снегопад, понедельник, утро. Дороги Владивостока скованы пробками

Движение во Владивостоке сильно осложнено Фото: Милана СОКОЛ

Рабочая неделя в Приморье началась с непогоды. Очередной снежный циклон обрушился на край. Во Владивостоке с самого утра началась метель, которая значительно осложняет дорожную обстановку, особенно в утренний час пик.

На данный момент сервис «Яндекс.Пробки» оценивает загруженность дорог приморской столицы в 8 баллов. Движение частично сковано во всех районах города и карта продолжает «краснеть».

Транспортные заторы во Владивостоке Фото: Яндекс.Пробки

Стоить отметить, что из-за ухудшения погодных условий 15 февраля во Владивостоке будет ограничено движение большегрузов по объездной дороге Патрокл - Седанка - Де-Фриз. При этом в город крупногабаритный транспорт пока пускают. Хотя фуры во время снегопада часто создают заторы.

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