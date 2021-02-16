Стало известно, за что зарезали чеченского террориста Халида Хугуева в колонии Приморья

Член банды Басаева был найден мертвым 13 февраля. Фото: Евгения ГУСЕВА

Новость о том, что 13 февраля в исправительной колонии нашли тело 65-летнего заключенного Халида Хугуева, вызвала небывалый резонанс. Убили члена банды Шамиля Басаева, известного главаря боевиков. Халид по приказу Басаева организовал два теракт в Москве в 1999 году. В итоге его осудили на 25 лет. Ему удалось смягчить наказание лишь на два года.

Сперва следователи не спешили комментировать происшествие, а потом возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Как оказалось, оперативникам даже удалось выяснить, за что террорист был убит.

- В медицинской части исправительного учреждения между двумя осужденными произошла ссора в ходе которой 41 -летний подозреваемый нанес ранение шеи 65-летнему потерпевшему лезвием от канцелярского ножа. От полученного ранения потерпевший скончался, - сообщают в СУ СК России по Приморскому краю.

Расследование уголовного дела продолжается. Сейчас сотрудники ведомства проводят мероприятия для закрепления доказательной базы.

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