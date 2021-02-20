Пассажирский поезд Хасан — Гвоздево — Уссурийск в феврале и марте частично изменит график движения

Поезд Хасан – Гвоздево – Уссурийск изменит график движения Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В связи с проведением ремонтных работ на станции Уссурийск Дальневосточная железная дорога частично изменит график движения пассажирского поезда № 6707/6705 сообщением Хасан — Гвоздево — Уссурийск. Об этом сообщила Служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

По вторникам — 23 февраля и 2, 9, 16, 23, 30 марта 2021 года — будет отправляться, следовать через остановочные пункты и прибывать на станцию назначения на 40 минут позже времени, указанного в действующем расписании.

Ранее «КП-Владивосток» сообщала о внесении изменений в расписание поезда № 6361 сообщением Владивосток — Уссурийск в те же дни.

Руководство Дальневосточной железной дороги просит пассажиров принять во внимание указанное временное изменение в расписании поезда и отнестись с пониманием к ремонтным работам на инфраструктуре железнодорожного транспорта.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14