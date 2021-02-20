Александр Скорляков, найденный мертвым 20 февраля 2021 года, был десантником

Архивное фото Александра Скорлякова во время прохождения воинской службы. Фото: из личного архива.

Александр Скорляков, найденный 20 февраля 2021 года мертвым в своем рабочем кабинете в городской администрации Владивостока, был десантником.

После обучения в ТОВВМУ имени С.О. Макарова, который он закончил в 1988 году, Александр Викторович не сразу поступил на военную службу. С 1994-го по 1998-й год он служил в 22-й дивизии морских десантных сил (ДМДС КТОФ).

Александр Скорляков с сослуживцами. Фото: из личного архива.

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«Комсомольская правда - Владивосток» продолжает следить за резонансным происшествием. На текущий момент все еще мало подробностей о произошедшем. Следственный комитет сейчас проверяет версию самоубийства Александра Скорлякова.