Источник сообщил, что чиновник мэрии Владивостока выбрал тихий способ свести счеты с жизнью

Сотрудника администрации нашли мертвым в своем кабинете Фото: vlc.ru

Главной новостью, которая сегодня потрясла Владивосток, стала смерть и.о. начальника общественной безопасности администрации города Александра Скорлякова. 54-летнего чиновника нашли без признаков жизни прямо на рабочем месте. В качестве главной версии сейчас рассматривается самоубийство. Стали известны новые подробности происшествия.

Трагедия породила целую волну слухов. От громких выстрелов в кабинете начальника на Океанском проспекте, 30, до самых невероятных способов сведения счетов с жизнью. Естественно, способ суицида мы назвать не можем, но по данным источника «КП», чиновник выбрал наиболее тихий метод ухода из жизни. По предварительной информации, Скорляков скончался от асфиксии.

По официальной информации на данный момент лишь известно, что следственный комитет проводит проверку. Специалисты выясняют все подробности случившегося. Коллеги погибшего пребывают в шоке, однако на распорядок дня ЧП не повлияло. Управление общественной безопасности и взаимодействия с органами власти сегодня продолжило работу в обычном режиме. Временно исполняет обязанности начальника Андрей Караваев.

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