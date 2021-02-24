Тигрица, державшая в напряжении жителей четырех сел Приморья, получит кличку

Тигрицу, пойманную в Приморье, отпустили на волю в январе 2021 года. Фото: пресс-служба "Центр "Амурский тигр"

Еще один краснокнижный полосатый хищник в Приморье получит собственную кличку. На этот раз это будет весьма известная не только в крае тигрица, которая совсем недавно держала в напряжении жителей нескольких приморских сел.

В декабре 2020 года из дикой природы специалистам пришлось изъять молодую хищницу, которая охотилась на собак в четырех селах Дальнереченского района. Но уже в январе следующего года, поняв что тигрица здорова и остерегается людей, ее вернули в тайгу.

Сейчас зверь обитает недалеко от одной из федеральных особо охраняемых природных территорий, где высокая численность копытных. Выпуская тигрицу на волю, на нее надели ошейник с маячком. За жизнью животного с помощью спутника следят специалисты.

Кличку тигрице выберут путем народного голосования. Фото: пресс-служба "Центр "Амурский тигр"

Теперь знаменитой большой кошке собираются дать кличку.

На первом этапе, который продлится до 1 марта, «Цент «Амурский тигр» соберет через Интернет предложения от всех желающих почувствовать в акции. Предложить свой можно вариант клички для тигрицы можно в комментариях к публикации в инстаграме.

Второй этап — голосование, в котором будут участвовать девять лучших, по мнению представителей центра, варианта. Кроме того в голосование под номером 10 включат вариант, предложенный жителями села Ясная Поляна, где отловили тигрицу — Ракитяночка.

Голосование пройдет на сайте «Центра «Амурский тигр» с 1 по 8 марта. «Имя» станет для тигрицы подарком на Международный женский день, сообщает пресс-служба центра. А тех, чьи варианты клички попадут в шорт-лист голосования, ждет подарок — книга «Амурский тигр: некоронованный властелин тайги».

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