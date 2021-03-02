Прокуратура начала проверку по из-за пожара на Нейбута во Владивостоке 2 марта 2021

Проезд спецтехники оказался осложнен из-за припаркованных авто. Фото: предоставлено очевидцами

Прокуратура Приморского края организовала проверку из-за пожара на Нейбута во Владивостоке 2 марта 2021 года. Трагедия разыгралась в жилом комплексе «Фрегат 2» на 21 этаже. Прибывшие по тревожному вызову пожарные вынесли из задымленного помещения двух детей. Малышей передали в руки врачей скорой помощи, однако чуда не произошло. Реанимационные действия не принесли результатов. Мальчик и девочка погибли на месте.

Прокуратура Ленинского района Владивостока сейчас выясняет все обстоятельства происшествия. На место трагедии уже выехал прокурор района.

– Прокуроры проверят соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности. Взяты на контроль вопросы обеспечения жилищных прав граждан, пострадавших в результате пожара, – прокомментировала пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать взорвавшаяся в соседней квартире индукционная плита. Как уверяют жильцы многоэтажки, пожарная сигнализация не сработала. Проезд спецтехники оказался значительно осложнен из-за припаркованных во дворе автомобилей. Пострадавших готовы при необходимости принять в пункте временного размещения на Нестерова,5. Здесь могут расположиться до 10 человек.

ПО ТЕМЕ

Пожар на Нейбута во Владивостоке 2 марта 2021: в дыму задохнулись два маленьких ребенка

Мальчика и девочку, пострадавших на пожаре на Нейбута во Владивостоке 2 марта 2021, пытались откачать в карете скорой помощи, но тщетно (подробнее...)